Впервые на кинорынке Каннского кинофестиваля открыт павильон Украины

Председатель Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина 3000» Екатерина ЮЩЕНКО посетила кинорынок Международного Каннского кинофестиваля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда “Украина 3000”, в мероприятии также приняли участие министр культуры и туризма Украины Василий ВОВКУН, директор Украинского кинофонда Андрей ХАЛПАХЧИ, представители Посольства Украины во Франции, Фонда «Украина 3000» и Украинского кинофонда. В Виллаж Интернасьйональ, где традиционно проходит кинорынок, впервые представлен павильон Украины.

Е.ЮЩЕНКО осмотрела Украинский павильон и ознакомилась с его работой. Она пообщалась с представителями украинских киностудий и производителей фильмов, презентованных в павильоне, а также со СМИ, которые освещают события Каннского кинофестиваля.

Кроме того, члены украинской делегации посетили павильоны Словакии, Чехии, США, России, Бельгии и ознакомились с представленными там материалами.

Открытие павильона Украины на кинорынке Международного Каннского кинофестиваля стало возможным благодаря работе Украинского кинофонда при поддержке международного бренда Nemiroff. Деятельность первого в истории Каннского фестиваля Украинского павильона, который будет работать с 14 по 25 мая, предусматривает распространение каталогов украинского кино, промо-материалов и трейлеров к украинским фильмам и предоставление международным кинопрофессионалам информации о самых весомых участниках отечественного кинопроцесса. Дизайн павильона разработан группой креатора «Акцент» под руководством Павла ГУДИМОВА, а ролик Украинского кинофонда представлен театром «Дах» Влада ТРОИЦКОГО.

Кроме павильона Украины в Виллаж Интернасьйональ, украинская сторона планирует провести широкую программу мероприятий. В частности, будут продемонстрированы шесть короткометражных фильмов – «Кастинг» Александра ШАПИРО, «Иллюзия страха» Александра КИРИЕНКО, «Сафо» Роберта КРОМБИ, «Богдан Зиновий Хмельницкий» Николая МАЩЕНКО, «Прикольная сказка» Романа ШИРМАНА и «Владыка Андрей» Олеся ЯНЧУКА. Также предусмотрены мероприятия-презентации, посвященные, в частности, юбилею Киностудии имени Довженко, Одесской киностудии и киностудии «Ялта Фильм», а также представлению новых проектов – «Приключение бравого солдата Швейка» Рината ГАЗИЗОВА, «Дау» Ильи ХРЖАНОВСКОГО, «Никита Кожемяка» Михаила КОСТРОВА, «Дом с башенкой» Евы НЕЙМАН и «Тринадцать месяцев» Ильи НОЯБРЁВА. Кроме того, уже во второй раз на Каннском кинофестивале будет представлен Киевский международный кинофестиваль «Молодость».

Е.ЮЩЕНКО и представители Фонда «Украина 3000» находятся в Каннах, где принимают участие в мероприятиях 61-го Международного Каннского кинофестиваля.