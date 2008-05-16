Бензин А-95 перевалил за «психологическую» отметку стоимости

Средняя по Украине цена бензина А-95 преодолела «психологическую» отметку в 6 грн. за литр.

С 8 по 16 мая средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 2,8-3,7% (в среднем на 3,4%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, г. Киев).

Так, по данным мониторинга компании UPECO, с 8 по 16 мая средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-76 - увеличились на 2,8% - с 5,29 грн./литр до 5,44 грн./литр

Бензин А-92 - увеличились на 3,4% - с 5,62 грн./литр до 5,81 грн./литр

Бензин А-95 - увеличились на 3,7% - с 5,98 грн./литр до 6,20 грн./литр

Дизельное топливо - увеличились на 3,7% - с 5,98 грн./литр до 6,20 грн./литр

Справка УНИАН. Емкость рынка нефтепродуктов Украины составляет 3 млрд. долл. в розничных ценах в год. В год Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.