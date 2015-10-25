На одном из избирательных участков Одесчины произошла потасовка - МВД

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью главного управления МВД в Одесской области, конфликт произошел между жителями села Папаздра и неизвестными лицами, которые там зарегистрировались накануне выборов.

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«Более 30 неизвестных прибыли на избирательный участок №203 с целью голосования, но местные жители считают, что «гости» не имеют права принимать участие в выборе сельского головы и местных властей. На место выехала следственно-оперативная группа Белгород-Днестровского районного отдела милиции», - сообщили в отделе.

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Данное событие зарегистрировано в журнале Единого учета. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.

Как сообщили УНИАН в милиции, по состоянию на 17.00, прибывшие на место правоохранители смогли урегулировать конфликтную ситуацию.

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«Установлено, что недавно зарегистрированные избиратели имели законное право принимать участие в голосовании. В связи с чем, желающим осуществить свое избирательное право не препятствовали. Но часть из них отказалась от участия в избирательном процессе», - рассказали в отделе. Недавно зарегистрированные лица покинули избирательный участок, а местные жители разошлись по домам.