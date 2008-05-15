Украинский Посол при ЕС расставляет точки над подсолнечным маслом

Украина надеется завтра в первой половине дня передать всю информацию относительно загрязненного растительного масла Еврокомиссии.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил председатель Представительства Украины при ЕС, Посол Андрей ВЕСЕЛОВСКИЙ.

“Имеем большую надежду завтра, в первой половине дня получить соответствующую информацию и передать ее в Еврокомиссию”, - сказал он.

А.ВЕСЕЛОВСКИЙ отметил, что в середине апреля в отдельных странах - членах ЕС контролирующими органами было выявлено подсолнечное масло с примесями дизельного масла. Эти примеси, по словам А.ВЕСЕЛОВСКОГО не были опасными для здоровья человека, однако были достаточно заметными для того, чтобы выходить за пределы стандартов на продовольствие.

По словам посла Украины при ЕС, представительство Украины, получив запрос от Еврокомиссии, немедленно обратилось в компетентные органы в Украине, в частности, Министерство здравоохранения, Министерство аграрной политики и Кабинет министров Украины. Работа в Украине проводилась под руководством главного санитарного врача.

А.ВЕСЕЛОВСКИЙ отметил, что в ходе проверок, факт загрязнения подсолнечного масла был установлен, и сейчас ведется расследование, почему так произошло, а также разрабатываются меры, чтобы избежать такие ситуации в будущем.

Посол Украины при ЕС также отметил, что Представительство передало полученную им информацию в Еврокомиссию.

“Дальше, кажется, вышла определенная бюрократическая неувязка. Мы (Представительство при ЕС – УНИАН) передали информацию о том, что факт таковой в Украине, к сожалению, установлен, и сейчас расследуется, почему так случилось, что небольшое количество дизельного масла попало в подсолнечное масло, и принимаются меры по недопущению подобного в будущем. Но информация, направленная в представительство Еврокомиссии в Киеве, была недостаточно четкой”, - сказал А.ВЕСЕЛОВСКИЙ, отметив, что эти разногласия вызвали определенную обеспокоенность в Еврокомиссии.

Посол Украины при ЕС также отметил, что представительство еще раз обратилось к Кабинету Министров Украины с просьбой обязать соответствующих лиц довести работу до конца. А.ВЕСЕЛОВСКИЙ также отметил, что лично общался по этому вопросу с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и международной интеграции Григорием НЕМЫРЕЙ, который курирует этот вопрос в правительстве.

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия требует от Украины сегодня до 19.00 по киевскому времени (18.00 по среднеевропейскому) предоставить гарантии по недопущению случаев загрязнения подсолнечного масла в будущем.

Еврокомиссия, в частности, требует брать образцы и проводить исследование каждой партии подсолнечного масла на возможность наличия в ней нефти, предоставлять сертификаты вместе с аналитическими докладами об отсутствии недопустимого уровня загрязнения масла, предоставлять детали протоколов относительно отбора образцов, лабораторий и методов анализа, которые используются при осуществлении проверки масла на наличие нефти, предоставить гарантии, что подсолнечное масло не будет экспортироваться в ЕС до осуществления всех мероприятий, перечисленных выше.

6 мая этого года Еврокомиссия направила письмо украинской власти, в котором попросила сообщить результаты расследования относительно источников загрязнения масла, сообщить об принятых мерах по недопущению такого рода загрязнений в будущем, а также предоставить гарантии отсутствия недопустимого уровня нефти в масле путем улучшения анализа любых партий масла, которые отправляется на экспорт в Европейский Союз.

Загрязненное подсолнечное масло происхождением из Украины было выявлено на европейских рынках в конце апреля. Сразу после обнаружения Еврокомиссия предложила всем странам-членам отозвать с рынка все загрязненное масло украинского происхождения, а также продукты, которые содержали более 10% загрязненного украинского масла.

В целом, загрязненное масло было выявлено в 13 странах - членах Европейского экономического пространства: Бельгии, Германии, Испании, Франции, Великобритании, Греции, Ирландии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Румынии, Швеции и в 9 третьих странах: Албании, Азербайджане, Гане, Монако, Мальдивах, Турции, Тайване, Танзании и Вануату.

Общий объем экспорта украинского подсолнечного масла на рынок ЕС достигает 1 млрд. дол. в год.