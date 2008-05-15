Лидер группы De PHAZZ Карл Фриерсон даст пресс-конференцию в Киеве

23 мая в «Мистецькому Арсеналі» впервые пройдет весенняя сессия международного ежегодного Koktebel Jazz Festival пройдет в Киеве в рамках фестиваля «ГОГОЛЬFEST 2008» под названием «Джаз Коктебель Kyiv Weekend».

В рамках фестиваля 23 мая, в пятницу, в 18:30 также состоится торжественная пресс-конференция лидера группы De PHAZZ Карла Фриерсона и представителя оргкомитета Koktebel Jazz Festival 2008 Лилии Малинарич. На пресс-конференции будет представлен проект Koktebel Jazz Festival 2008 (19-21 сентября 2008 г.), а также рассмотрены презентации хедлайнеров.

Адрес: ул. Мазепы, 30 (Январского Восстания)

Предварительная аккредитация обязательна.

По всем вопросам обращайтесь:

тел 8 067 4652206;

e-mai: mediakoktebel@gmail.com

Медиа-менеджер Koktebel Jazz Festival- 2008

Ирина Князькова

В программе фестиваля: 19:30 – трио Алексея Боголюбова

20:30 – Карл Фриерсон с сольным проектом «Soulprint».

22:30 – розыгрыш призов*

23:30 – 3:00 - Koktebel NU Jazz PartY (Влад Фисун - Fan 2 Mass и DJ Тима Калашникоff)

Галерея Туркия представит выставку-продажу коллекции уникальных работ Игоря Ляхова «Милый сердцу Коктебель».

* Розыгрыш призов за лучший джазовый образ. Главный приз - поездка с проживанием на двоих на фестиваль Джаз-Коктебель 2008.

Начало фестиваля: 19:30

Вход свободный!

Дресс код: Ваш лучший джазовый образ!

СПРАВКА: С 2003 года неизменным партнером фестиваля является Завод марочных вин и коньяков «Коктебель». «Главная причина нашего сотрудничества с фестивалем «Джаз-Коктебель» заключается в том, что мы просто любим эту музыку и хотим поделиться своей любовью. Нам приятно, что благодаря этому проекту музыка и частичка магической атмосферы Страны Коктебель перенесется в столицу Украины – Киев» - говорит председатель правления ЗАО ЗМВК "Коктебель" Гаран Александр.