ЕС требует от Украины ”подсолнечных” гарантий до 19.00

Еврокомиссия требует от Украины сегодня до 19.00 по киевскому времени (18-00 по среднеевропейскому времени) предоставить гарантии избежания случаев загрязнения подсолнечного масла в будущем.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщила представитель Еврокомиссии Нина ПАПАДУЛАКИ.

“На этой неделе представители Еврокомиссии и Украины обсудили вопрос загрязнения масла, поднятый в письме от 6 мая Генеральным директором Генерального директората «Здоровье» Еврокомиссии в адрес председателя Миссии Украины при ЕС. Полученные нечеткие гарантии относительно будущих поставок масла в ЕС были недостаточными, поэтому новое письмо было направлено с требованием предоставить четкие обязательства до 18.00 сегодня», - сказала она.

Представитель Еврокомиссии отметила, что в своем втором письме Еврокомиссия, в частности, требует брать образцы и проводить исследование каждой партии подсолнечного масла на возможность наличия в ней нефти, предоставлять сертификаты вместе с аналитическими докладами об отсутствии недопустимого уровня загрязнения масла, предоставлять детали протоколов об отборе образцов, лабораторий и методов анализа, которые используются при осуществлении проверки масла на наличие нефти, предоставить гарантии, что подсолнечное масло не будет экспортироваться в ЕС до принятия всех мер, перечисленных выше.

Н.ПАПАДУЛАКИ не уточнила, какой может быть дальнейшая реакция Еврокомиссии, в случае не получения соответствующих гарантий от Украины.

В то же время, она отметила, что в общей сложности, загрязненное масло было выявлено в 13-ти странах - членах Европейского экономического пространства: Бельгии, Германии, Испании, Франции, Великобритании, Греции, Ирландии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Румынии, Швеции и в 9-ти третьих странах: Албании, Азербайджане, Гане, Монако, Мальдивах, Турции, Тайване, Танзании и Вануату.

Как сообщал УНИАН, 6 мая этого года Еврокомиссия направила письмо украинской власти, в котором попросила сообщить результаты расследования относительно источников загрязнения масла, сообщить об осуществленных мерах для избежания такого рода загрязнений в будущем, а также предоставить гарантии отсутствия недопустимого уровня нефти в масле путем улучшения анализа любых партий масла, которое отправляется на экспорт в Европейский Союз.

Загрязненное подсолнечное масло происхождением из Украина было выявлено на европейских рынках в конце апреля. Сразу после выявления Еврокомиссия предложила всем странам-членам отозвать с рынка все загрязненное масло украинского происхождения, а также продукты, которые содержали свыше 10% загрязненного украинского масла.