В Кривом Роге двое мужчин подорвались на гранате

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МВД в Днепропетровской области.

«Установлено, что 62-летний местный житель зашел в гости к своему знакомому и увидел в руках последнего предмет, похожий на гранату. Хозяин дома пояснил, что данный предмет является учебной гранатой. Однако, когда он выдернул чеку, произошел взрыв, в результате которого владелец гранаты получил смертельную травму, а пенсионеру были нанесены телесные повреждения в виде осколочных ранения левой ноги», - говорится в сообщении.

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По предварительному заключению работников взрыво-технической службы, взорвалась граната типа «Ф-1».

По данному факту следственным отделом было внесено сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ведется следствие.