Украина - предпоследняя в мире по конкурентоспособности

Украина заняла предпоследнее место в мировом рейтинге конкурентоспособности, обогнав только Венесуэлу.

Об этом говорится в ежегодном обзоре конкурентоспособности 55 стран мира, подготовленном Международным институтом развития менеджмента (International Institute for Management Development (IMD), который расположен в Швейцарии.

В соответствии с обзором, рейтинг Украины упал с 46 места в прошлом году до 54.

Мировой рейтинг конкурентоспособности уже 15 лет подряд возглавляет США. Кроме того, в первую пятерку наиболее конкурентоспособных стран вошли Сингапур, Гонконг, Швейцария и Люксембург. В первую десятку входят Дания, Австралия, Канада, Швеция и Нидерланды. Нынешний рейтинг России упал на 4 отметки - до 49 места.

Замыкают мировой рейтинг конкурентоспособности - Индонезия, Аргентина, Южная Африка, Украина и Венесуэла.