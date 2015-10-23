Минобразования определило даты проведения ВНО в 2016 году

Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки. Отмечается, что лица, которые зарегистрируются для прохождения ВНО, будут иметь возможность сдать тесты по по таким предметам: украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, русский язык, французский язык.

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В Минобразования также уточнили, что каждый участник ВНО имеет право сдать тесты не более чем по четырем учебным предметам.