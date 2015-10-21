Участие армии РФ в боевых действиях на Донбассе не секрет для нашего общества – российский журналист

Об этом в интервью УНИАН сказал российский журналист, автор проекта «Журналистика без посредников» Аркадий Бабченко.

«Конечно, все всё (участие российских военных в войне на Донбассе - УНИАН) понимают, но проблема не в этом. Общественное мнение в России – это то, что показывает телевизор. Вчера общественное мнение отражало картинку ТВ «жидобандеровцы распинают русских мальчиков», сегодня – «надо воевать в Сирии». Если завтра будет сказано по ТВ, что украинцы наши лучшие братья и Порошенко наш лучший друг, то так с общественным мнением и будет, а то, что мы воевали на Донбассе и поубивали тысячи людей, будет забыто. Память здесь, как у золотой рыбки, – три часа» - сказал Бабченко.

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«Другими словами, россияне знают об участии армии РФ в войне на Донбассе, но это не является проблемой, и считают: «правильно, дави хохлов, наши там есть, и чё?!». Никому ничего рассказывать не надо. Все всё знают», - подчеркнул он.

По его мнению, первая серия войны на Донбассе закончилась, хотя возможны провокации и обстрелы.

«Здесь надо понимать, что пока есть Владимир Путин, в России война будет всегда. Никаких других инструментов удержания ситуации в стране и удержания влияния на общество, кроме войны, у него не осталось. Сейчас война перенесена в Сирию и на пару лет военная повестка обеспечена. Если там что-то пойдет не так, я не исключаю переноса театра военных действий обратно на Донбасс. Это вполне возможно», - сказал Бабченко.

При этом он отметил, что видит параллели конфликта на Донбассе с первой чеченской войной.

«Россия вошла в этот конфликт в 1994 году точно в таком же состоянии, как Украина в войну на Донбассе – нулевая экономика, практически полностью разрушенные институты государства, отсутствие боеспособной армии. Конечно, Украина – не Россия, но я все равно вижу предпосылки к тому, чтобы ваша страна развивалась по похожему сценарию», - сказал он.

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«Если сравнивать, то между первой и второй чеченской войнами в России прошло около 5 лет. Я думаю, что примерно такой же срок ждет нас до начала второй серии на Донбассе. Это произойдет, когда низкая цена на нефть очень сильно ударит по российской экономике, и России будет совсем не до Донбасса, когда наружу выплывут внутренние проблемы. Украина за это время более-менее решит свои проблемы с экономикой, армией и решится защищать свою территорию – дойдёт до границы. Война будет закончена только тогда, когда на границе, на пунктах пропуска, будет развеваться украинский флаг», - подчеркнул Бабченко.