Дело российских спецназовцев Ерофеева и Александрова будет рассматривать Голосеевский райсуд Киева

16:34, 15 октября 2015
Общество
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Дело по обвинению российских спецназовцев Евгения Ерофеева и Александра Александрова будет рассматривать по существу Голосеевский районный суд Киева.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление объявил председательствующий коллегии судей палаты по уголовным делам Высшего специализированного суда по рассмотрению уголовных и гражданских дел Станислав Кравченко.

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Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских военнослужащих - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

26 августа заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова завершено.

Он отметил, что эти российские военнослужащие подозреваются в совершении уголовных преступлений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса Украины.

Матиос также сказал, что прокуратура будет просить суд максимального наказания для российских спецназовцев.

29 сентября Голосеевский районный суд Киева принял решение о передаче дела по обвинению Александрова и Ерофеева в Апелляционный суд Киева с последующей передачей в Высший спецсуд по рассмотрению уголовных и гражданских дел Украины для определения подсудности уголовного производства.

Адвокаты Ерофеева и Александрова заявляли, что дело должно рассматриваться в Новоайдарском суде в Луганской области, где происходили события, которые инкриминируются российским спецназовцам.

В то же время обвинение настаивает, что по месту событий невозможно провести заседание суда по соображениям безопасности.

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