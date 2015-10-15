Дело российских спецназовцев Ерофеева и Александрова будет рассматривать Голосеевский райсуд Киева

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление объявил председательствующий коллегии судей палаты по уголовным делам Высшего специализированного суда по рассмотрению уголовных и гражданских дел Станислав Кравченко.

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Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских военнослужащих - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

26 августа заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова завершено.

Он отметил, что эти российские военнослужащие подозреваются в совершении уголовных преступлений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса Украины.

Матиос также сказал, что прокуратура будет просить суд максимального наказания для российских спецназовцев.

29 сентября Голосеевский районный суд Киева принял решение о передаче дела по обвинению Александрова и Ерофеева в Апелляционный суд Киева с последующей передачей в Высший спецсуд по рассмотрению уголовных и гражданских дел Украины для определения подсудности уголовного производства.

Адвокаты Ерофеева и Александрова заявляли, что дело должно рассматриваться в Новоайдарском суде в Луганской области, где происходили события, которые инкриминируются российским спецназовцам.

В то же время обвинение настаивает, что по месту событий невозможно провести заседание суда по соображениям безопасности.