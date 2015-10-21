Порошенко выступает за снижение налоговой нагрузки на зарплату

Об этом он сказал во время посещения ПАО "Ивано-Франковскцемент" в рамках рабочей поездки на Прикарпатье, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

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По мнению президента, уменьшение налоговой нагрузки на зарплату выведет ее из тени и даст возможность увеличить покупательную и экономическую состоятельность населения.