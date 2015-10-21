Тыловика Нацгвардии, пойманного на торговле военным имуществом, могут отпустить под залог в 1,8 миллиона

Вместе с тем, как говорится в постановлении суда, он может выйти на свободу, если внесет 1,83 млн грн залога, передают "Наші гроші".

Стоит отметить, что имя подозреваемого в судебном постановлении не разглашается, известно только, что он является уроженцем г.Волчанск Харьковской области.

Стало известно, что 10 октября сотрудники Генпрокуратуры задержали военного возле воинской части 3078 в момент, когда он пытался продать присвоенное им военное имущество – берцы, фуфайки, брюки, куртки и др. От покупателя он получил 3,6 тыс. грн и имитационные средства, похожие на денежные средства на сумму 180 тыс. грн.

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В судебном постановлении сказано, что работник воинской части успел также присвоить обмундирование, белье, спецодежду и обувь, которые хранил у себя дома с целью дальнейшей продажи неустановленным лицам.

Прогнозируемая сумма убытков в воинской части 3078 составляет 2 млн грн. С целью уточнения этой суммы предназначено инвентаризацию имущества и внутренний аудит.

За такого рода преступление военному грозит до 10 лет лишения свободы.