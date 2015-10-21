Кабмин предлагает штрафовать за ненадлежащее использование Государственного флага

Об этом говорится в тексте правительственного законопроекта "О Государственном Флаге", который был размещен на сайте Верховной Рады, передает" 112 Украина.

Согласно тексту законопроекта, Государственный флаг состоит их двух равных частей: верхний – синего цвета, нижний – желтого цвета. "В случае его установления или поднятия одновременно с флагами иностранных государств, он размещается слева или в центре. Если украинский флаг располагается слева от флагов иностранных государств, то следующие за ним флаги располагаются в алфавитном порядке, согласно украинским названиям государств, начиная от украинского флага", - говорится в тексте документа.

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Документом также запрещается использование изображения украинского флага или его имитация в рекламе. Предусматривается присяга на верность Украине и флагу, которую ученики общеобразовательных учреждений приносят в течении учебного года, а Президент и чиновники – в день Государственного флага. Присяга приносится стоя, положив руку на левую часть груди.

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Напомним, проект закона о Государственном флаге Украины под номером 3334 был зарегистрирован в Верховной Раде 16 октября. Инициатором документа является премьер-министр Арсений Яценюк. "Убежден, что украинский парламент поддержит инициативу правительства по введению в статус закона о Государственном флаге Украины и введение присяги Государственному флагу, которая будет слагаться и учениками, и студентами, и государственными служащими", - заявил Яценюк, анонсируя данный закон.