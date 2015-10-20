На Луганщине СБУ пресекла незаконные пассажирские перевозки через Россию

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ.

Установлено, что злоумышленники организовали незаконный канал перевозок граждан по маршрутам Луганск – Северодонецк и Рубежное через территорию России. Транспорт из Луганска через временно неконтролируемый Украиной пункт пропуска "Изварино" прибывал к поселку Чертково Ростовской области РФ. Затем пассажиры пешком переходили российско-украинскую границу.

Читайте такжеСБУ перекрыла каналы контрабанды через территорию России в оккупированные районы Донбасса

Благодаря активному противодействию СБУ, организаторы были вынуждены изменить "тактику". В украинском Меловом пассажиров ждали вместо автобусов небольшие микроавтобусы, чтобы имитировать частную поездку граждан. Правоохранители задержали три автомобиля, которые незаконно перевозили 24 пассажиров.

«Стоимость одного билета составляет 500 гривень. Все средства от незаконных перевозок аккумулировались в Луганске. Часть из них в виде "налогов" направлялись в "бюджет ЛНР" и использовалась для финансирования незаконных вооруженных формирований террористов», - отметили в пресс-центре.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Транспортные средства изъяты.

Продолжаются оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации незаконных перевозок.