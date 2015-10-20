СБУ задержала террориста из банды "Восток"

Как сообщает пресс-служба СБУ, уроженец Запорожья в августе этого года уехал в Туапсе (Краснодарский край России), где прошел курс военной подготовки в базовом лагере террористов. Злоумышленник также подписал контракт с незаконным вооруженным формированием, по которому должен был получать 10 тысяч российских рублей ежемесячно.

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На территории Украины, временно подконтрольной террористам, он привлекался к охране лагеря, строительству фортификационных сооружений и дежурству на блокпостах.

В связи с невыплатой денег боевик самовольно покинул базу террористов и решил вернуться в Бердянск, место постоянного проживания.

При попытке незаконного пересечения линии разграничения он был задержан сотрудниками военной контрразведки СБУ. Ведется следствие.