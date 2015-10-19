Первый этап отвода вооружения в Луганской области будет закончен после отчета миссии ОБСЕ - Лысенко

Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. Он напомнил, что в зоне АТО идет процесс отвода вооружения от линии разграничения.

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"Наблюдатели ОБСЕ уже завершили верификацию отведенных вооружений. Первый этап отвода на Луганском направлении будет завершена после обнародования официального отчета миссии", - сказал Лысенко.

Кроме того, он напомнил, что противник 20 октября намерен начать отвод вооружения от линии разграничения.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко 2 октября после встречи лидеров стран "нормандского формата" в Париже заявил, что украинская сторона с 3 октября начнет отвод техники и вооружения калибра до 100 мм от линии разграничения на Донбассе.

16 октября пресс-центр АТО заявил, что украинские военные завершили отвод минометов калибра менее 100 мм в секторе "А" зоны АТО на Донбассе, то есть в Луганской области.