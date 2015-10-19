Первый этап отвода вооружения в Луганской области будет закончен после отчета миссии ОБСЕ - Лысенко
Первый этап отвода вооружения на Луганском направлении будет завершен после обнародования официального отчета Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. Он напомнил, что в зоне АТО идет процесс отвода вооружения от линии разграничения.
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"Наблюдатели ОБСЕ уже завершили верификацию отведенных вооружений. Первый этап отвода на Луганском направлении будет завершена после обнародования официального отчета миссии", - сказал Лысенко.
Кроме того, он напомнил, что противник 20 октября намерен начать отвод вооружения от линии разграничения.
Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко 2 октября после встречи лидеров стран "нормандского формата" в Париже заявил, что украинская сторона с 3 октября начнет отвод техники и вооружения калибра до 100 мм от линии разграничения на Донбассе.
16 октября пресс-центр АТО заявил, что украинские военные завершили отвод минометов калибра менее 100 мм в секторе "А" зоны АТО на Донбассе, то есть в Луганской области.