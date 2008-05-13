Промышленность будет платить за газ 300 долларов уже в июне?

Цена на газ для украинских промышленных предприятий преодолела психологическую планку в 300 долларов. По данным издания «КомерсантЪ-Україна», уже с 1 мая газ подорожал на 10%, а с июня его стоимость увеличится еще на 3%. Потребители намереваются обжаловать решение министерства в Антимонопольном комитете. Если сделать это им не удастся, подорожание топлива может еще больше ускорить рост цен в Украине, отмечают эксперты.

В распоряжении издания появился приказ Минтопэнерго #247 от 25 апреля. Согласно документу, с 1 мая в формулу цены природного газа для промышленных потребителей включается еще одна составляющая – 87,43 грн за тысячу кубометров на погашение расходов "Нафтогаза" на реализацию газа. По расчетам министерства, это приведет к повышению цены за тысячу кубометров топлива приблизительно на 105 грн. В итоге химические предприятия будут платить 1386,98 грн, а все остальные – 1431,85 грн за тысячу кубометров. С 1 июня промышленников ожидает еще одно подорожание – до 1409,41 грн и 1476,71 грн за тысячу кубометров соответственно, что при нынешнем курсе доллара составляет более чем 300 долларов.

По словам пресс-секретаря "Нафтогаза" Валентина Землянского, принятое Минтопливэнерго решение направлено на улучшение финансовых показателей НАК. "Эти меры были заложены в финансовый план Нафтогаза, утвержденный в апреле", - объяснил он.

Известие об очередном повышении цены на газ для потребителей оказалась неприятным сюрпризом. "В прошлом году мы возмущались тем, что УкрГаз-Энерго посреди года повысило тариф на транспортировку газа. В этом году цена газа растет ежемесячно. Это уже напоминает какой-то неконтролируемый процесс", - говорит председатель Мариупольского меткомбината им. Ильича Владимир Бойко. Промышленники собираются отстаивать прежние цены. Так, в пресс-службе "Днепроазота" заявили, что предприятие намерно обжаловать повышение цен в Антимонопольном комитете: "Мы уже подготовили соответствующий пакет документов".

Президент Украинского союза финансовых аналитиков Юрий Прозоров считает, что увеличение стоимости природного газа ускорит и без того рекордные темпы роста цен в стране. "Большинство предприятий повысят отпускные цены на свою продукцию, что, в свою очередь, дополнительно увеличит инфляцию приблизительно на 2-3% по итогам года", - говорит эксперт. А аналитик ИЛ "Уралсиб" Кирилл Чуйко отмечает, что если газ будет дорожать такими же темпами на протяжении ближайших трех-четырех месяцев, то украинские производители минеральных удобрений могут потерять свои конкурентные преимущества на международных рынках.