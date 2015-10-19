Сегодня в российском Донецке сторона обвинения продолжит свои выступления в суде над Савченко

Как сообщает Радио Свобода, сама Савченко и ее защита уже заявили, что многие свидетели со стороны прокуратуры и следствия, возможно, подставные лица.

Адвокаты намерены продолжать добиваться присутствия на процессе в качестве свидетеля сестры подсудимой - Веры Савченко. Несколько дней назад защитник Марк Фейгин сообщил, что сестре Савченко запрещен въезд на территорию России до 2020 года.

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Как сообщал УНИАН, 13 октября ФСБ РФ запретило Вере Савченко въезд на территорию России до 2020 года. Министерство иностранных дел Украины выразило протест против данного решения.