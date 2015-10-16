В Турцию из Донбасса переселят 3 тысячи ахыскинских турок - СМИ

Об этом сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

"Турки-ахыска, которые будут доставлены в Турцию по распоряжению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, начнут новую жизнь в провинциях Эрзинджан и Карс, где Управление массового жилищного строительства при правительстве Турецкой Республики (TOKİ) выделит им жилье", - сообщает агентство.

По информации издания, 677 семей турок-ахыска, мигрировавшие в Донецк и Славянск в Украине из Ферганской долины в Узбекистане после событий 1989 года, готовятся к новой миграции.

Генеральный секретарь Всемирной ассоциации турок-ахыска Фуат Учар отметил, что глава Турецкого государства во время визита в Украину 20 марта принял председателя Всемирной ассоциации турок-ахыска Зиятдина Кассанова и сопровождающую его делегацию.

Фуат Учар сообщил, что Эрдоган, изучив предоставленный ему доклад, убедился в плохих условиях жизни местных турок-ахыска и распорядился о их переселении в Турцию.

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По словам генерального секретаря ассоциации турок-ахыска, предпринимаются усилия, направленные на то, чтобы этот процесс, который отслеживают пресс-секретарь администрации президента Турции Ибрагим Калын и заместитель советника администрации главы турецкого правительства Рухи Озбильгич, завершился в 2015 году.

Учар отметил, что для турок-ахыска выделят 33 жилых единиц в Карсе, а остальные будут размещены в провинции Эрзинджан.

«Внутри выделенных жилых единиц имеются некоторые недостатки, которые будут устранены. На первом этапе в Турцию будут привезены 150 семей, потому что сразу доставить и расселить всех в стране нереально. Список фамилий семей, которые отныне будут проживать в Турции, мы передали через посольство в Киеве МВД Турции и администрациям губернаторов Карса и Эрзинджана», - отметил он.

По его словам, проанализированы данные турок-ахыска, касающиеся их образования и профессии, и они будут трудоустроены в Турции.

«Я думаю, что процесс миграции начнется в течение 10-15 дней. Целью Турции является укрепление позиций турок-ахыска в тех местах, где они заселились, но это невозможно сделать там, где они живут в данный момент. Они не могут даже обеспечит свою безопасность», - сказал Учар.

Он добавил, что спустя некоторое время после начала проживания на территории Турции они получат гражданство этой страны.