В МИД рассказали, откуда в Украине появляются мигранты из Сирии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на конференции директор Департамента Европейского Союза МИД Украины Всеволод Ченцов.

"На сегодня могу четко сказать, что через Украину не проходит канал миграции из этого региона", – отметил он.

По словам Ченцова, мигранты попадают в Украину из третьих стран.

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По его словам, МИД Украины пытается четко доносить эту информацию до партнеров в ЕС, в частности с тем, чтобы противники предоставления Украине безвизового режима не смогли этим воспользоваться.

Как сообщал УНИАН, Европа этого года столкнулась с большим миграционным кризисом: на континент из стран Азии и Африки прибыли около 515 тыс. лиц. Все они добрались до Европы Средиземным морем.

Большинство мигрантов, которые добрались до Европы, сирийцы.

С начала вооруженного конфликта в Сирии в 2011 году страну вынуждены были покинуть около 4 млн человек, свыше 7 млн стали внутренними переселенцами.