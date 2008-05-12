Турчинов просит киевлян принять участие в выборах мэра
23:19, 12 мая 2008Общество
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"25 мая мы не будем спешить на дачи"
Кандидат в мэры Киева от БЮТ Александр ТУРЧИНОВ призывает всех избирателей отложить 25 мая поездки на дачи и принять участие в голосовании по выборам Киевского городского председателя и Киевского городского совета.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи с избирателями Голосеевского района Киева.
«Выборы состоятся 25 мая, в день нашего города, и 25 мая мы не будем спешить на дачные участки и отдых, пока вместе не проголосуем», - сказал А.ТУРЧИНОВ.
Он призвал избирателей поддержать БЮТ на выборах в Киевсовет и проголосовать за него на должность мэра столицы.
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