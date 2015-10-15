Украинские пограничники получили 39 внедорожников Volkswagen Amarok

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге помощник председателя Государственной пограничной службы Украины - пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян.

«13 октября из отдельной комендатуры охраны и обеспечения Госпогранслужбы в подразделения западной границы выехала дежурная колонна автомобильной техники. 39 патрульных автомобилей повышенной проходимости «Фольксваген Амарок» пограничное ведомство получило в рамках реализации проекта «Развитие современной инфраструктуры отделов пограничной службы по программе трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина», - уточнил Слободян.

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По его словам, стоимость автомобилей 1,2 млн евро.

Слободян отметил, что по данной программе в подразделения западного региона Госпогранслужба уже направила 33 автомобиля «Рено Дастер», 8 микроавтобусов «Фольксваген Транспортер», 20 квадроциклов и другое оборудование.

«В целом в рамках обновления технического парка ведомства в подразделения охраны границы в этом году уже направлено более 500 единиц техники, которая была получена как за счет бюджетных средств, так и в рамках реализации проектов международной технической помощи», - сообщил Слободян.