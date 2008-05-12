Синоптики обещают дожди на завтрак и ужин

Синоптики прогнозируют, что дождливая погода в Украине продержится до конца недели.

Как сообщили УНИАН в Украинском Гидрометцентре, в частности, завтра днем в Украине пройдут кратковременные дожди, местами грозы, ночью в восточных областях, Крыму и Приазовье местами сильные дожди, град, шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 6-11° тепла, днем 16-21°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 7-12°.

14 мая ожидаются местами кратковременные дожди, грозы (в южной и восточной части везде); 15 мая без осадков, лишь в Крыму, Приазовье, на Закарпатье и Прикарпатье отдельные грозовые дожди.

Температура ночью 4-9° (15 мая в северных областях 1-6° тепла), на юге и Закарпатье до 12°, 15 мая Украине, кроме южной части и большинства западных областей, на поверхности почвы заморозки 0-3°; температура днем 14-19° тепла, на юге страны, Закарпатье, 15 мая и в западных областях 17-22°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 9-14°.

16-17 мая в южной и восточной части преимущественно без осадков, на остальной территории отдельные небольшие кратковременные дожди, грозы.

Температура ночью 7-12°, в восточной части и Приазовье 4-9° тепла; днем 17-22°, на Закарпатье, а 17 мая и в южной части 20-25°.

Завтра в Киеве преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 8-10°, днем 18-20°.

14-15 мая в столице удержится переменная облачность. Без осадков, лишь ночью 14 мая местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 14 мая 4-9°, 15 мая 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 14-19° тепла.

На протяжении 16-17 мая в Киеве отдельные небольшие кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 7-12°, днем 17-22°.