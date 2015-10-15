В Крым вернутся вытрезвители

"Действительно, такая проблематика существует у нас. Более 50% правонарушений совершаются в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Комиссия будет разрабатывать законопроекты и поправки, будет обращаться на имя главы республики, в федеральные органы власти с целью возобновления работы вытрезвителей. Очень важно хотя бы частично возобновить работу этих учреждений. Я думаю, что это даст большой эффект в части сохранения жизни и здоровья людей, сокращения правонарушений и сохранения семей", - заявил Шеремет.

Ранее крымские медики обратились к местным "властям" с просьбой восстановить службу вытрезвителей, существовавшую на полуострове до 1992 года.

В РФ последний вытрезвитель был закрыт в 2011 году, а функции вытрезвления граждан из МВД были переданы медицинским учреждениям.