США обвинили Россию и боевиков в религиозных гонениях на Донбассе и в Крыму

Об этом говорится в отчете Государственного департамента США о состоянии религиозных свобод в мире за 2014 год, передает Радио «Свобода».

Как заявили в Госдепе, боевики, контролирующие часть Донецкой и Луганской областей, «похищали и избивали протестантов, католиков, прихожан Украинской православной церкви Киевского патриархата или угрожали им, а также участвовали в антисемитских действиях».

Кроме того, говорится в отчете, нарушения совершали также государства. В частности, после оккупации Россией украинского Крыма представители религиозных меньшинств на полуострове «подвергались преследованиям, запугиваниям, задержаниям и избиениям», и главными целями этих злоупотреблений были прихожане и священники УПЦ КП, Украинской греко-католической церкви, а также мусульмане - крымские татары.

Читайте такжеСитуация с правами человека в Крыму требует отдельного доклада ООН - МИД

Среди других нарушителей религиозных свобод в 2014 году в отчете США названы исламистские группировки типа «Исламского государства» или связанного с «Аль-Каидой» «Фронта победы» («Джабгат ан-Нусра») в Сирии. Представители первого, в частности, осуществляли массовые казни, похищали, продавали, брали в рабство, насиловали и силой обращали в свою веру тысячи женщин и детей, которые выступали против религиозных догм радикальных исламистов.

Подобная ситуация и в Пакистане, говорится в отчете.

В документе также выражается обеспокоенность по поводу того, что тема борьбы с терроризмом все чаще использовалась как повод ограничивать религиозные свободы. Эксперты особо обращают внимание на то, что правительства государств Средней Азии подавляют мирную религиозную деятельность под предлогом борьбы с экстремизмом.

Читайте такжеЛьвовская чиновница решила уволиться после "церковного скандала"

Кроме того, важной проблемой во всем мире отчет Госдепартамента США называет антисемитизм - особенно возрастают его проявления в Западной Европе. В документе при этом упомянут ряд антисемитских выступлений во Франции и Германии летом 2014 года.

Отчеты о состоянии религиозной свободы в мире Государственный департамент США готовит каждый год, чтобы привлечь внимание к проблеме подавления религиозных свобод.