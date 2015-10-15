С момента аннексии Крыма украинские военные совершили более 20 тысяч преступлений – Матиос

Об этом рассказал Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в интервью "Новому времени".

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"Основные из этих преступлений — это разные виды уклонения от военной службы. Дезертирство, невыполнение приказов и т. д. Всего более 20 тысяч. Большая их часть — это преступления военных, которые остались на территории Крыма", - сообщил Анатолий Матиос.

"В 80% случаях этих производств выполнены все следственные действия, людям объявлены подозрения, и направлены документы в розыск. Если их смогут арестовать, то те, кто перешел служить в российскую армию, получат самые жесткие наказания. От 5 до 12 лет. У военных преступлений сроков давности не существует. Если человек пребывает в розыске, то все его данные направлены в Пограничную службу. Их могут задержать при любой попытке въезда в Украину. В том числе и при пересечении линии разграничения с оккупированной территорией Крыма. Они поменяли судьбу не только свою, но и своих родных путем измены Родине. Крым все равно вернется в Украину раньше или позже. Это точно произойдет", - подытожил военный прокурор.

Добавим, ранее Анатолий Матиос сообщил о том, что за время АТО было открыто около 16 тысяч уголовных производств по фактам дезертирства.

Полный текст интервью Анатолия Матиоса читайте в выпуске журнала "Новое время" 16 октября.