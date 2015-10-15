Пьяный начальник таможенного поста пытался прорвать блокаду Крыма на внедорожнике (фото)
07:19, 15 октября 2015Общество
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Начальника таможенного поста Херсонской таможни Николай Степовик пытался совершить наезд на участников блокады Крыма.
На границе с Крымом поймали пьяного начальника таможни / facebook.com/namatullaev
Об сообщает журналист крымскотатарского телеканала "АРТ" Шевкет Наматуллаев на своей странице в Facebook.
Когда ему это не удалось, таможенник решил сбежать с места инцидента, но был задержан сотрудниками ГАИ. Медицинское освидетельствование показало, что таможенник был пьян, хотя сам Степовик уверяет, что пил только компот.
Зачем и куда направлялся госслужащий пока не известно.
facebook.com/namatullaev
facebook.com/namatullaev
facebook.com/namatullaev
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