Пьяный начальник таможенного поста пытался прорвать блокаду Крыма на внедорожнике (фото)

Об сообщает журналист крымскотатарского телеканала "АРТ" Шевкет Наматуллаев на своей странице в Facebook.

Когда ему это не удалось, таможенник решил сбежать с места инцидента, но был задержан сотрудниками ГАИ. Медицинское освидетельствование показало, что таможенник был пьян, хотя сам Степовик уверяет, что пил только компот.

Зачем и куда направлялся госслужащий пока не известно.