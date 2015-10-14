Бердянск полностью остался без газоснабжения

По информации пресс-службы мэрии Бердянска, проблема с газоснабжением курортного города возникла непосредственно после проведения ремонтных работ на магистральном газопроводе.

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«13 октября предприятие "Харьковтрансгаз" проводило плановые работы по замене заслонки на магистральном газопроводе, по которому газ подается на Бердянск. В связи с этим бердянцы получили предупреждение о том, что подача газа в город 13 октября будет ограничена и потребителям необходимо ограничить его потребление. Газовщики отключили от газоснабжения предприятия города, а для населения был сформирован запас, которого из-за задержки при проведении ремонтных работ не хватило: запасы газа оказались исчерпаны, а система завоздушена», - сообщили в мэрии.

В результате, по данным мэрии Бердянска, теперь для подачи газа населению газовщикам необходимо обойти все дома и квартиры, чтобы перед началом подачи газа удостовериться, что все газовые краны перекрыты.

Как много времени это займет – неизвестно.