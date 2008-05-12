Киевский менеджер присвоила миллион гривен инвестиционных средств

В столице работниками Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачена менеджер отдела акционерного коммерческого банка.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, эта менеджер на протяжении 2005-2006 годов под предлогом инвестирования строительства жилья завладела денежными средствами инвесторов на общую сумму свыше одного миллиона гривен. Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК Украины (мошенничество).