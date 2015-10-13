Экспертиза подтвердила признательные показания Дадаева в деле Немцова

09:14, 13 октября 2015
Общество
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Заур Дадаев ранее отказался от этих показаний.

REUTERS

Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Экпертизы по уголовному делу об убийстве Бориса Немцова оказались против главного обвиняемого Заура Дадаева.

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Отмечается, что ситуационная экспертиза поставила под сомнение его отказ от признательных показаний: как выяснилось, характер полученных жертвой ранений соответствует той схеме покушения, которую он изложил СКР.

В то же время баллистическая проверка подтвердила идентичность патронов, использованных при убийстве и изъятых позже в квартире матери Заура Дадаева.

Эксперты установили, что политик действительно погиб от шести нанесенных ему с "неблизкого расстояния" огнестрельных ранений. При этом положение жертвы во время стрельбы менялось: сначала потерпевший был "обращен к дульному срезу" пистолета задней поверхностью тела, а затем — левой переднебоковой.

Медико-криминалистическая судебная экспертиза установила, что "объективные медицинские данные о механизме причинения огнестрельных повреждений" Борису Немцову "соответствуют обстоятельствам" его убийства, изложенным Дадаевым на допросах 7 и 8 марта.

Отметим, согласно первичным показаниям Дадаева, от которых он потом отказался, 27 февраля он стал "быстро нагонять" шедших по Большому Москворецкому мосту Бориса Немцова и его спутницу. Оказавшись "примерно в пяти метрах" от них, обвиняемый, по его словам, выстрелил три раза в спину политику. Когда тот упал и попытался привстать, выстрелил в жертву еще два-три раза, после чего сел в подъехавший автомобиль ZAZ с сообщниками.

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