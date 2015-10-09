В Москве открыли памятник Борису Немцову
Сегодня политику исполнилось бы 56 лет.
В пятницу 9 октября на Троекуровском кладбище в Москве открыли памятник убитому в феврале российскому оппозиционеру Борису Немцову. Об этом сообщает ТАСС.
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Памятник выполнен из куска темно-розового гранита, изображающего часть ограды Большого Москворецкого моста, на котором вечером 27 февраля 2015 года погиб Немцов.
На памятнике - надпись "Немцов", рядом - пять символических отверстий, напоминающих о пяти пулях, которыми был убит политик.
"Немцов останется в истории России как человек, обладавший незыблемыми фундаментальными качествами: он был честен, он был безмерно свободен и неподкупен", - отметил бывший вице-премьер РФ Сысуев.
Памятник Немцову был создан благодаря помощи его друзей Альфреда Коха и Олега Сысуева.
Память оппозиционера пришли почтить пришли около двух десятков его товарищей и соратников.
Отметим, улицу с российским посольством в Киеве могут переименовать в честь Немцова.
Как сообщал УНИАН, Немцов был убит в Москве в ночь на 28 февраля. После смерти политика стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне террористов воюют российские войска.
Следствие считает, что основным мотивом в деле об убийстве Немцова есть мотив политической или религиозной ненависти.