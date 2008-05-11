Луганский аттракцион-убийца работал без разрешения

Владельцы аттракциона «центрифуга» в сквере «Дружба» города Луганска, где 9 мая произошла трагедия, ставшая причиной гибели двух людей, не имели разрешения на осуществление предпринимательской деятельности.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в Луганском горисполкоме заявил заместитель городского председателя Александр ТКАЧЕНКО.

По его словам, предприниматель В.ОБОДЗИНСКИЙ, который арендовал «центрифугу», принадлежащую киевской фирме «Киев-круиз», разрешения в горсовете не получал.

В Луганск прибыли представители Кременчугского научно-производственного центра «Аттракцион». Это единственный центр в Украине, который проводит техническую диагностику подобного оборудования. По словам директора центра Николая ШПАКА, который также принял участие в пресс-конференции, экспертиза, которую якобы центр проводил в феврале этого года, является фальшивой. Ксерокопия акта экспертизы, которая была предъявлена представителям центра, устаревшего образца: подписи не тех лиц, которые проводят экспертизы в этом году, печать - старого образца.

Он также сообщил, что техническую экспертизу «центрифуги» в парке «Дружба» центр проводил в 2006 году и разрешение было выдано лишь на год. В мае 2007 года истек срок этого разрешения. Также, по его данным, «центрифуга» в парке «Дружба» эксплуатируется с 1991 года и была завезена из Чехии, как отработавшая там свой срок (10 лет).

Н.ШПАК отметил, что еще 8 лет назад центр поднял вопрос о том, что в Украине должна быть единая база данных подобного оборудования и единый центр управления, как это было во времена Советского Союза. “Сегодня не известно, сколько такого оборудования передвижных «Луна-парков» эксплуатируется в Украине вообще”, - отметил Н.ШПАК.

По словам еще одного участника пресс-конференции, начальника инспекции территориального управления Госгорпромнадзора в Луганской области Николая ПОПОВСКОГО, специалисты теруправления были допущены для осмотра «центрифуги» лишь вчера после 12 часов. По предварительным выводам, причина аварии – на одном из цилиндров, поддерживающих главную ось, был вырван шланг и вся нагрузка пришлась на второй цилиндр - и он не выдержал. Сейчас инспекторы теруправления проводят проверки подобного оборудования по всей Луганской области. Уже запрещена эксплуатация в городах Ровеньки и Свердловск. Сегодня проверки продолжаются в Лисичанске, Старобельске, Беловодске и сквере имени 1 Мая города Луганска.

Сразу после трагедии были созданы две комиссии Октябрьского райисполкома и Луганского горисполкома. Всем пострадавшим выделена одноразовая денежная помощь от 1 до 2 тыс. грн. в зависимости от характера повреждений, семьям погибших выделено по 5 тыс. грн. Из бюджета профинансированы и все расходы на захоронение.

Состояние восьми пострадавших, которые находятся на лечении в городских больницах №3, №7 и областной клинической больнице, по словам начальника городского управления здравоохранения, стабильное с положительной динамикой. Возраст пострадавших от 10 до 34 лет. На время трагедии на «центрифуге» были заполнены все 32 места – по два человека в одной кабинке. Сеанс длится 3 минуты, стоимость билета 15 грн.

Как сообщал УНИАН, трагедия на аттракционе в Луганске произошла 9 мая в 21.30, пострадали 11 человек, двое из них погибли, 8 человек были госпитализированы в больницы, из них один ребенок 10 лет.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.