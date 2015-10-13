Президент вручил государственные награды 15 боевым командирам подразделений ВСУ (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, церемония награждения состоялась во время встречи главы государства с командирами Вооруженных сил Украины среднего военного звена (бригад, полков, батальонов) в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского.

Высокими государственными наградами были награждены 15 офицеров ВСУ, среди которых командир 56-й отдельной мотопехотной бригады оперативного командования «Юг» Сухопутных войск ВСУ полковник Андрей Мельник, командир 91-го отдельного полка оперативного обеспечения оперативного командования «Восток» полковник Александр Яковец, командир 81-й отдельной аэромобильной бригады высокомобильных десантных войск ВСУ полковник Евгений Мойсюк, командир 95-й отдельной аэромобильной бригады полковник Олег Гуть.

«Во время войны за независимость сформировался мощный корпус командиров среднего звена Вооруженных сил, которому сегодня доверяет украинский солдат; которому верит общество; в котором уверено руководство государства и которого боится враг», – подчеркнул президент, поздравляя награжденных.

«Моя политическая воля как верховного главнокомандующего - командиры среднего звена, после того, как выполнят боевые задачи на фронте, должны «десантироваться» на руководящие должности в Министерство обороны и Генеральный штаб в качестве окопных, а не паркетных генералов», – заявил президент.

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Он отметил, что большинство присутствующих будут повышены в званиях, возглавят и реформируют органы военного управления, «завершат строительство новой армии – армии, которая будет отвечать стандартам НАТО и владеть колоссальным боевым опытом, полученным в борьбе с российским агрессором».

В своем выступлении командир 56-й отдельной механизированной бригады полковник Мельник отметил: «За эти долгие 18 месяцев мы все поняли, что ничто так тяжело не дается, как свобода».

Командир 91-го отдельного полка оперативного обеспечения Яковец добавил, что «за это время Вооруженные силы Украины сделали не шаг, а прорыв в формировании украинского войска будущего».

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Благодаря за награду, командир поблагодарил всех своим боевых побратимов за «нелегкий кропотливый ратный труд, который без них был бы невозможен».

Президент также почтил память погибших выпускников университета и возложил цветы к мемориальной стеле «Защитнику отечества», которую ко Дню защитника Отечества открыли на территории этого учебного заведения.

Ранее УНИАН сообщал, что глава государства от имени Украинского народа выразил сердечную благодарность каждому воину, каждому командиру за высокий профессионализм, доблесть, героизм, за настоящий украинский боевой дух. По словам Президента, в нашей национальном летописи не трудно было найти день, наиболее подходящий для чествования защитников Отечества.