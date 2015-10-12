Порошенко: Мы продемонстрировали всему миру, что украинская армия способна защитить государство

Президент Украины Петр Порошенко поздравил командиров воинских частей среднего военного звена управления с Днем защитника Украины.

«Для меня высокая честь быть Верховным главнокомандующим Вооруженных Сил такого войска, где среднее звено – командиры батальонов, бригад, собравшиеся в этом зале, такие воины, как вы», – обратился глава государства к присутствующим на встрече, которая состоялась в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского.

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«Мы всему миру продемонстрировали, что украинская армия способна защитить государство, умеет его защищать и вызывает высокое уважение всех наших зарубежных партнеров. В целом мы правильно строим систему национальной безопасности и обороны, в которой особое место принадлежит командиру новой формации, командиру-герою, командиру-патриоту, командиру-профессионалу», – подчеркнул Порошенко.

Глава государства от имени Украинского народа выразил сердечную благодарность каждому воину, каждому командиру за высокий профессионализм, доблесть, героизм, за настоящий украинский боевой дух, которые они ежедневно проявляют во время защиты свободы, суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

По словам Президента, в нашей национальном летописи не трудно было найти день, наиболее подходящий для чествования защитников Отечества.

«Корни нового-старого праздника – в глубокой древности. 14 октября, Покров Пресвятой Богородицы еще сечевики-запорожцы сделали своим военным праздником. С тех пор не одно поколение украинцев, наших славных рыцарей, борцов за ее независимость и свободу отмечали его как день казацкой славы и своей доблести. Праздник 14 октября объединяет наши христианские традиции, наследие украинского казачества, армии Украинской Народной Республики УПА», – сказал президент.

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При этом он подчеркнул, что в наибольшей степени этот праздник будет ассоциироваться с настоящими героями Украины, участниками антитеррористической операции и боевых действий, участниками войны за нашу Независимость, с нынешними Вооруженными Силами, Национальной гвардией, волонтерами, работниками оборонных предприятий.