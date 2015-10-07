МИД: Амнистия на Донбассе возможна, если там будут суды в рамках украинского законодательства

Киев. 7 октября. УНИАН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что амнистия на Донбассе может проходить лишь при наличии там прокуратур и судов в рамках украинского законодательства.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде, отвечая на вопросы депутатов.

Министр отметил, что идея об иммунитете для участников выборов на Донбассе была идеей французской стороны.

"Любые временные иммунитеты от уголовного преследования никого не освободят от полномасштабной амнистии", - добавил министр.

Он отметил, что амнистия является юридическим процессом и она может состояться только тогда, когда "у нас на местах будут полностью органы прокуратуры, которые находятся в рамках украинского законодательства, и суды, которые действуют в рамках украинского законодательства".

Климкин также подчеркнул, что никакой "списочной амнистии" на Донбассе не будет.

Ранее Павел Климкин заявил, что виновные в обстрелах Мариуполя, Волновахи, катастрофе МН17 и других преступлениях амнистии не подлежат.