Прибытие американского фрегата в Севастополь антинатовцы не заметили

Вчера в порт Севастополя прибыл с визитом фрегат Военно-Морских Сил Соединенных Штатов Америки "Джон Л. Холл".

Как передает корреспондент УНИАН, впервые за последние несколько лет заход корабля страны - члена НАТО в бухту Севастополя не сопровождался „антинатовскими” пикетами. По данным информированных источников, ряд местных политических сил левого направления в ответ на призыв ветеранской общественности отказались от намерений проводить во время прибытия фрегата акции протеста (в частности, 6 мая лидер фракции „Народная оппозиция” в Севастопольском городском совете Евгений ДУБОВИК с трибуны сессии заявлял, что ПСПУ во главе с Наталией ВИТРЕНКО в Севастополе будут пикетировать прибытие американского корабля; также собирались проводить протестные акции активисты КПУ).

Целью визита корабля ВМС США в Севастополь является поддержка дружеских отношений между флотами Украины и Соединенных Штатов Америки, обсуждение состояния и перспектив дальнейшего двухстороннего сотрудничества, обмен опытом в сфере оперативного взаимодействия, материально-технического обеспечения кораблей во время участия в международных операциях.

Сегодня в Севастополе американские военные моряки, как представители страны, входившей в состав антигитлеровской коалиции, примут участие в торжественных мероприятиях по случаю 63-й годовщины Победы над немецко-фашистскими захватчиками.

Визит фрегата будет продолжаться до 12 мая.