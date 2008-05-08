В Луганске накрыли фиктивную фирму, которая "перекачала" 85 миллионов
16:25, 08 мая 2008Общество
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Возбуждено уголовное дело
В Луганске работниками Государственной службы борьбы с экономической преступностью прекращена деятельность фиктивного частного предприятия (зарегистрированного на подставное лицо), через расчетные счета которого было перечислено 85 млн. грн.
Как сообщили УНИАН в Департаменте по связям с общественностью МВД Украины, в результате противоправных действий в государственный бюджет не было уплачено обязательных платежей на общую сумму 4,9 млн. грн.
Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство).
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