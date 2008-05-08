В Луганске накрыли фиктивную фирму, которая "перекачала" 85 миллионов

В Луганске работниками Государственной службы борьбы с экономической преступностью прекращена деятельность фиктивного частного предприятия (зарегистрированного на подставное лицо), через расчетные счета которого было перечислено 85 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в Департаменте по связям с общественностью МВД Украины, в результате противоправных действий в государственный бюджет не было уплачено обязательных платежей на общую сумму 4,9 млн. грн.

Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство).