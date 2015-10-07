В Киеве подписали Меморандум по профилактике ВИЧ-инфекции среди населения

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, этот документ дает возможность объединить усилия для борьбы с эпидемией ВИЧ-инфекции, укрепить партнерство и заручиться международной поддержкой для преодоления эпидемии ВИЧ в Украине.

В ведомстве отметили, что впервые в Украине такой рамочный документ с участием международных партнеров имеет целью профилактику ВИЧ-инфекции среди общего населения.

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«Торжественное подписание состоялось при участии министра здравоохранения Александра Квиташвили, директора ГУ «Украинский центр контроля над социально опасными болезнями Минздрава Украины» (УЦКС) профессора Натальи Низовой, директора GIZ Бюро в Украине Сабине Мюллер, регионального директора ЮНЭЙДС в странах Восточной Европы и Центральной Азии Винея Салдана и посла доброй воли ЮНЭЙДС в Восточной Европе и Центральной Азии Веры Брежневой», - говорится в сообщении.

По мнению отечественных экспертов, этот документ поможет перенять лучший мировой опыт в противодействии СПИДу среди общего населения, научить молодых людей ответственному отношению к своему здоровью, к своему партнеру.

«Совместная реализация информационной кампании по профилактике ВИЧ в партнерстве ЮНЭЙДС, GIZ, при условии лидерства правительства Украины и привлечения гражданского общества, станет важным шагом в мобилизации общества для победы над эпидемией СПИД», - подчеркнул региональный директор ЮНЭЙДС в странах Восточной Европы и Центральной Азии Виней Салдан.

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«В начале 1990-х годов Германия столкнулась с одной из самых тяжелых эпидемий ВИЧ в Европе, и после использования многих инструментов и методик, наиболее эффективными оказались именно профилактические программы для общего населения, которые охватили все общество, повысили информированность о ВИЧ и популяризировали ответственное поведение и здоровый образ жизни. Именно поэтому мы приветствуем подписание этого Меморандума, ведь мы уверены, что только вместе можно преодолеть эпидемию ВИЧ», - отметила директор GIZ Бюро в Украине Сабине Мюллер.

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По оценкам ВОЗ и ЮНЭЙДС, Украина остается регионом с высоким уровнем распространения ВИЧ-инфекции среди стран Восточной Европы и Центральной Азии. По официальной статистике, с начала 2015 году в Украине зарегистрировано около 10 тыс. человек, живущих с ВИЧ, а общее количество людей, которым был поставлен диагноз ВИЧ-инфекция, с 1987 по 2015 год составляет более 274 тыс. человек. Примерно 55% людей живут с ВИЧ, не знают о своем статусе, и остаются вне медицинского наблюдения.