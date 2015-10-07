Львовская чиновница решила уволиться после "церковного скандала"

Начальник управления культуры Львовского горсовета Ирина Магдыш в среду, 7 октября, написала заявление на увольнение после того, как городской председатель Львова Андрей Садовой заявил, что «вряд ли сможет работать с ней в одной команде».

«Я уже написала заявление об отставке, потому что ситуация зашла в тупик», – сказала Ирина Магдыш в комментарии ZAXID.NET.

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Руководитель департамента гуманитарной политики ЛГС Галина Слична подтвердила отставку Магдыш с должности. По ее словам, такое решение ее непосредственной подчиненной стало для нее неожиданностью.

«Ирина Магдыш – очень профессиональный человек, у меня никогда не было замечаний к ее работе, но это ее личное решение и его надо уважать», – сказала Галина Слична.

Напомним, что в среду утром городской голова Львова Андрей Садовой опубликовал в Facebook пост с извинением за слова Ирины Магдыш с критикой чрезмерного, по ее мнению, присутствия церкви в культурном досуге жителей отдаленных районов Львова.

«Верю, что умения и таланты Ирины будут полезными в городе. Но я лично уже вряд ли смогу с ней работать в одной команде», – добавил также Садовой.

Накануне «Украинская правда» опубликовала интервью журналистки Екатерины Сергацковой с Ириной Магдыш, где она, среди прочего, высказала критические замечания в адрес церкви. Магдыш не уточняла названия конфессии, однако из контекста можно было сделать вывод, что речь идет о УГКЦ.

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«Есть районы (во Львове - Ред.), где вообще ничего нет – ни культурного центра, ни одной библиотеки, театра или кинотеатра. Это мертвые районы в культурном смысле. Единственное развлечение для людей в таком районе - церковь. И церковь начинает на этом "жировать" и злоупотреблять страшным образом, – в частности, сказала Ирина Магдыш. – Если человек привык ходить в церковь как на единственное развлечение в своем мире, и вносить пожертвования, то церковь будет процветать».

«Я не против религии, это личное дело человека, – уточнила Ирина Магдыш. – Но церковь не должна быть единственной институцией и культурным предложением. Мы должны предлагать людям другие возможности».