Бойцы «Беркута» освободили управление порта «Южный» от группы рейдеров

Бойцы спецподразделения «Беркут» УМВД Украины в Одесской области освободили управление порта «Южный» от группы неизвестных лиц, захвативших здание 25 апреля и удерживавших его до 7 мая.

Об этом сегодня сообщил журналистам руководитель Службы безопасности предприятия Александр БУЙЛИН.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, из-за захвата здания управления порта сотрудники всех отделов и служб, в соответствии с приказом начальника предприятия Юрия КРУКА, работали в последние дни в управлении загрузочно-разгрузочного района №2. Здесь же временно размещался управленческий аппарат порта «Южный».

Сотрудники милиции прибыли сегодня в порт вместе с представителем Государственной исполнительной службы для исполнения определения Ворошиловского райсуда города Донецка от 30 апреля, согласно которому отменено предыдущее определение того же суда о восстановлении в должности начальника порта Владимира ВАСИЛЬЕВА. Причем оба определения постановил донецкий судья Геннадий МИЩЕНКО.

Однако сразу войти в управление порта не смогли - силовое сопротивление милиционерам оказали около 100 неизвестных лиц, удерживавших здание, которые оказались нанятыми работниками днепропетровской охранной фирмы «Охранные системы». Милицию также забросали пакетами с зажигательной смесью.

И только после предупреждения заместителя начальника Одесского УМВД Украины в области Дмитрия ФУЧЕДЖИ о направлении в здание штурмового отряда «Беркута», снабженного спецсредствами, нанятые лица прекратили сопротивление. После этого сотрудники милиции посадили задержанных в заранее подготовленные автобусы и вывезли за территорию порта, а оттуда отправили рейсовыми автобусами к месту проживания - в Днепропетровск.

Как отметил А.БУЙЛИН, группа лиц, удерживавших 12 суток здание управления порта, «нанесла ему огромный ущерб: вырваны ряды стульев в актовом зале, где была устроена ночлежка, безобразие творилось и в других помещениях, нельзя зайти в туалетные комнаты…».

Сейчас в здании управления порта проводится уборка, часть сотрудников управления уже вернулась на свои рабочие места.

Напомним, вечером 25 апреля был осуществлен силовой захват порта «Южный» большой группой неизвестных молодых людей, в составе которых был один из бывших руководителей этого госпредприятия Владимир ВАСИЛЬЕВ. В ходе потасовки в здании управления порта участники захвата, в том числе активисты пророссийской организации «Единое отчество» во главе с Валерием КАУРОВЫМ, выбивали двери, окна и заняли кабинет начальника порта Юрия КРУКА.

Как заявил Ю.КРУК журналистам, ему было предъявлено решение Ворошиловского райсуда города Донецка, согласно которому начальником порта признавался бывший заместитель начальника порта по социальным вопросам В.ВАСИЛЬЕВ, который в сентябре 2007 года руководил портом.

Впервые попытки силовой смены руководства порта предпринимались в сентябре минувшего года. Тогда руководство концерна "Укрморпорт" назначило В.ВАСИЛЬЕВА исполняющим обязанности начальника порта.

Ю.КРУК возглавил предприятие в текущем году, став победителем отраслевого конкурсного отбора.