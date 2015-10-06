В Курултае заявили, что за время оккупации Крыма Россией 7 крымских татар посадили в тюрьму

Об этом заявил глава ЦИК Курултая крымских татар Заир Смедляев, передают "Крым. Реалии". По его словам, основная часть уголовных дел в отношении его соотечественников и предъявляемые им обвинения являются голословными.

Читайте такжеОккупационные власти Крыма пригрозили запретить деятельность Меджлиса

"Доказательная база в любом из этих дел не имеет ничего такого существенного. Это голословные обвинения. Причем те, кто обвиняется по "делу 3 мая" – это якобы применение силы в отношении представителя власти, хотя никакой власти тогда никто не представлял даже в рамках российского законодательства... Поэтому эти действия могли бы трактоваться, как мелкое хулиганство", - сказал Заир Смедляев.