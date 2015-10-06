Раду пикетируют матери и жены пленных украинских военных

Под Верховной Радой проходит митинг женщин - родственниц украинских военнослужащих, взятых в плен террористами в зоне АТО. Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

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Напротив центрального входа в здание парламента собрались около 50 человек, из них около 30 - участники инициативной группы.

Они заявляют, что представляют разные города Украины, и просят о содействии в освобождении 25 украинских военнослужащих и 4 гражданских лиц, содержащихся в захваченном террористами Донецке.

Как сообщалось, сегодня Рада рассмотрит законопроекты, касающиеся налогообложения субъектов, занимающихся добычей газа, и ряд законопроектов о социальной защите военнослужащих и семей героев Небесной сотни.