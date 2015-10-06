Сегодня Рада рассмотрит законопроекты о соцзащите военных и семей Небесной сотни (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, предполагается рассмотрение ряда законопроектов о внесении изменений в Налоговый, Таможенный кодексы в части налогообложения субъектов хозяйствования, осуществляющих добычу природного газа, а также законопроекта о мерах по экономической стабилизации ГАО "Черноморнефтегаз".

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Парламент также рассмотрит проект закона об усовершенствовании обеспечения деятельности органов Военной прокуратуры, а также изменения в законодательство, которыми устанавливается упрощенный порядок принятия в гражданство Украины иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу в Вооруженных силах Украины.

Кроме того, запланировано рассмотрение законопроектов, которые совершенствуют механизм назначения руководителей военно-гражданских администраций и механизм определения уровня нагрузки на судей.