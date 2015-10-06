Сегодня в Украине немного похолодает, на север страны придут дожди
07:45, 06 октября 2015Общество
1015 0
Сегодня по всей территории Украины, кроме северных областей, синоптики пообещали от +15 до +24, без осадков.
В северных областях сегодня ожидаются дожди / flickr.com/photos/deizi
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
На востоке страны температура воздуха составит от +21 до +24, в центре - от +16 до +22, в южных областях ожидается от +20 до +24, в западных - от +16 до +21, в северных регионах - от +15 до +21.
Читайте такжеСегодня в Украине ожидается +23 градуса, на западе пройдут дожди
В столице сегодня осадков не предвидится, температура от +16 до +18.
Ранее УНИАН сообщал, что 7-8 октября в связи с вторжением в Украину холодного арктического воздуха с севера ожидается значительное похолодание.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter