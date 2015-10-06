Сегодня в Украине немного похолодает, на север страны придут дожди

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На востоке страны температура воздуха составит от +21 до +24, в центре - от +16 до +22, в южных областях ожидается от +20 до +24, в западных - от +16 до +21, в северных регионах - от +15 до +21.

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В столице сегодня осадков не предвидится, температура от +16 до +18.

Ранее УНИАН сообщал, что 7-8 октября в связи с вторжением в Украину холодного арктического воздуха с севера ожидается значительное похолодание.