В Украине 7-8 октября ожидается значительное похолодание
14:49, 05 октября 2015Общество
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На всей территории Украины 7-8 октября в связи с вторжением холодного арктического воздуха с севера ожидается значительное похолодание.
В Украину идет похолодание / Фото УНИАН
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ночью 7 октября в северной части, 8 октября в Украине, кроме Закарпатья, на почве и в воздухе ожидаются заморозки 0-5°. Днем температура составит 5-10° тепла.
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9-10 октября холодная погода в Украине сохранится. Преимущественно будет без осадков, лишь 7 октября на востоке Украины небольшие дожди.
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