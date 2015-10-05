В Украине 7-8 октября ожидается значительное похолодание

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ночью 7 октября в северной части, 8 октября в Украине, кроме Закарпатья, на почве и в воздухе ожидаются заморозки 0-5°. Днем температура составит 5-10° тепла.

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9-10 октября холодная погода в Украине сохранится. Преимущественно будет без осадков, лишь 7 октября на востоке Украины небольшие дожди.