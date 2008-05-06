Ющенко и Кравчук обсудили ряд вопросов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел встречу с первым Президентом страны Леонидом КРАВЧУКОМ.

Как сообщает пресс-служба главы государства, во время беседі В.ЮЩЕНКО и Л.КРАВЧУК обсудили вопросы реализации ряда важных общенациональных проектов в области культуры. Речь шла в частности о развитии Государственного историко-культурного заповедника «Гетманская столица» в Батурине Черниговской области и построении музейного комплекса «Мистецький арсенал».

Президент особо отметил исключительный вес таких проектов в контексте сохранения национальных ценностей, воспитания молодежи и т. п. «Это статусные для государства вещи», - убежден В.ЮЩЕНКО.