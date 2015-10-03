В Геническе на взятке в 50 тысяч "погорел" один из руководителей райотдела милиции - источник

Сегодня, 3 октября, в городе Геническ Херсонской области сотрудники УСБУ и прокуратуры Херсонской области задержали за взятку одного из руководителей местного райотдела милиции.

Как сообщил корреспонденту УНИАН источник в правоохранительных органах, милиционера задержали в служебном кабинете во время получения взятки в сумме 50 тыс. грн за сокрытие уголовного преступления. Читайте такжеЭкс-заместитель начальника Полтавской ГАИ погорел на взятке Уголовным производством по указанному преступлению занимался подчиненный милиционера-взяточника. Руководитель решил взять деньги и прекратить уголовное производство, отметил собеседник агентства. Сейчас на месте преступления производится обыск, следственные действия продолжаются.

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