В Геническе на взятке в 50 тысяч "погорел" один из руководителей райотдела милиции - источник

17:28, 03 октября 2015
Общество
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Сегодня, 3 октября, в городе Геническ Херсонской области сотрудники УСБУ и прокуратуры Херсонской области задержали за взятку одного из руководителей местного райотдела милиции.

взятка / 1i.com.ua

Как сообщил корреспонденту УНИАН источник в правоохранительных органах, милиционера задержали в служебном кабинете во время получения взятки в сумме 50 тыс. грн за сокрытие уголовного преступления.

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Уголовным производством по указанному преступлению занимался подчиненный милиционера-взяточника. Руководитель решил взять деньги и прекратить уголовное производство, отметил собеседник агентства.

Сейчас на месте преступления производится обыск, следственные действия продолжаются.

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