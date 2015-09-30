Жители Северодонецка отпразднуют Всемирный день музыки

3 октября в 10:00 в Северодонецке откроется музыкальный пикник, который в городе проведут в честь Всемирного дня музыки.

Об этом сообщает местный сайт News.sever-strasti.com.

Организаторы обещают, что интересно будет и взрослым и детям.

"Фестиваль посвящен Всемирному Дню музыки. Место проведение — район Паркового озера в Северодонецке. В программе - выступление местных талантов и гостей города, ростовые куклы и аниматоры для детей, увлекательные конкурсы и призы, много весёлой и позитивной музыки. Ждём всех, приходите со своими покрывалами, корзинками, мангалами и хорошим настроением", - говорится в сообщении.