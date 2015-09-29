Для получивших ранения бойцов АТО институт Шалимова внедрил методы микрохирургии

Для оказания полноценной помощи Институт Шалимова единственный в Украине проводит операции с применением методов микрохирургии.

«В основном мы занимаемся вопросами восстановительной и реабилитационной хирургии. Огромную работу при этом выполняют сотрудники отдела микрососудистой и пластической хирургии с группой лечения последствий боевой травмы, которые благодаря микрососудистым технологиям и методам пластической хирургии проводят сложнейшие операции по восстановлению сосудисто-нервных стволов и костного скелета, устраняют дефекты мягких и покровных тканей, корригируют контуры тела у раненых бойцов», – рассказывает в интервью журналистам Руслан Салютин, д. мед. н., замдиректора по лечебной работе Национального института хирургии и трансплантологии им. А. А. Шалимова.

Салютин утверждает, что с момента создания Института накоплен огромный клинический опыт микрососудистой хирургии – ежегодно в клинике реплантируют (пришивают) более полусотни фрагментов отчлененных конечностей (различные сегменты верхних и нижних конечностей, кисти, пальцы) и закрывают различные дефекты контуров тела, которые обусловлены ранее выполненными операциями или травмами.

«Сегодня в стационаре Института находятся 4 бойца АТО с различными диагнозами, их объединяет необходимость реконструктивно-восстановительных вмешательств с использованием микрососудистых технологий. Мы боремся до последнего, проводя многочисленные этапные операции и используя дорогостоящие препараты, находим любую возможность сохранить пациенту конечность и восстановить ее функциональность», – говорит замдиректора Института.

Специалисты Института Шалимова уверены, что благодаря их усилиям из клиники выписываются не инвалиды, а полноценные граждане, которым психологически и физически намного легче адаптироваться в мирной жизни. Кроме того, использование высокоспециализированной микрохирургической помощи и хирургических приемов многократно снижает расходы государственного бюджета и граждан в виду отказа от специальных устройств, транспорта, оборудования и социальных выплат по инвалидности.